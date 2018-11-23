|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS YILDIZ
|0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN DOĞAN
|0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL HANÇAR
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AĞAH TÜRKER
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK SOY
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT UÇAROĞLU
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP FERUDUN SÜNGÜ
|0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ FIRAT
|0
|%0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARITAŞI
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKÇAY
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS YILDIZ
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK GÖKHAN YEŞİLBAŞ
|0
|%0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÜNEŞ
|0
|%0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN DUMAN
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL SAYIM
|0
|%0
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