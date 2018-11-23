|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEBAHATTİN MAVİGÖZ
|0
|%0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DİNÇ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AZİZOĞLU
|0
|%0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EZVER SEVERCAN
|0
|%0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KAPLAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KAYA
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN TAŞ
|0
|%0
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