Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
SEBAHATTİN MAVİGÖZ 0 %0 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DİNÇ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AZİZOĞLU 0 %0 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EZVER SEVERCAN 0 %0 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN KAPLAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL KAYA 0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN TAŞ 0 %0 Detay