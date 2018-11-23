|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM YILDIZ
|0
|%0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ TEMİZ
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKPINAR
|0
|%0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ARICI
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYUP CERAN
|0
|%0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM CÜCE
|0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KURT
|0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MEHMET CEYHAN
|0
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLALOĞUZ BALLI
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARACA
|0
|%0
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