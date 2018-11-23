Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM YILDIZ 0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ TEMİZ 0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR KIZILSEKİ 0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKPINAR 0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ARICI 0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
EYYUP CERAN 0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM CÜCE 0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KURT 0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MEHMET CEYHAN 0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
BİLALOĞUZ BALLI 0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARACA 0 %0 Detay