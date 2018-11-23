Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM ÖZMEN 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
ERAY SEZER 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ MADEN 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
HAKKI ERASLAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖNEY 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE AKBIYIK 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
EFE BARAN YÜKSEK 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN DEMİR 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT AÇAR 0 %0 Detay
DOĞANYURT
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BEYAZIT SARUL 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÇOBAN 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN ÜLKER 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN KARAMADEN 0 %0 Detay
KÜRE
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MUSTAFA ÇAĞIR 0 %0 Detay
MERKEZ
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METİN TOPALOĞLU 0 %0 Detay
PINARBAŞI
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MUSTAFA DÖNMEZ 0 %0 Detay
SEYDİLER
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KENAN DEMİR 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
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BARIŞ SARUL 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ TOPCU 0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM DEMİR 0 %0 Detay