|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM ÖZMEN
|0
|%0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERAY SEZER
|0
|%0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ MADEN
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI ERASLAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖNEY
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE AKBIYIK
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EFE BARAN YÜKSEK
|0
|%0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN DEMİR
|0
|%0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT AÇAR
|0
|%0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYAZIT SARUL
|0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇOBAN
|0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN ÜLKER
|0
|%0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN KARAMADEN
|0
|%0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAĞIR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN TOPALOĞLU
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÖNMEZ
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN DEMİR
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ SARUL
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ TOPCU
|0
|%0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DEMİR
|0
|%0
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