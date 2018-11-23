|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHANGİR ŞAHİN
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM SABAH
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYCAN KARADAVUT
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|0
|%0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA KARAYOL
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER NARİN
|0
|%0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TAYLAN
|0
|%0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇOMUK
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|NİZAMETTİN AKÇA
|0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜKREMİN SAYAN
|0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARIK
|0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SELVER BOZTAŞ
|0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT KARAGÖZ
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL EKİNCİ
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ÇETİN
|0
|%0
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