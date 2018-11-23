Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
CİHANGİR ŞAHİN 0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU 0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM SABAH 0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AYCAN KARADAVUT 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN GEÇGİL 0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA KARAYOL 0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER NARİN 0 %0 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TAYLAN 0 %0 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇOMUK 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAMETTİN AKÇA 0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜKREMİN SAYAN 0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ARIK 0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
SELVER BOZTAŞ 0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
RAŞİT KARAGÖZ 0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL EKİNCİ 0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ÇETİN 0 %0 Detay