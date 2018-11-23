Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DOĞANAY 0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA TURGUT 0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİ ALBAYRAK 0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN BAHÇECİ 0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ÇİĞDEM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAAN KILIÇOĞLU 0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YILMAZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ ÇAKIR 0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA GÜR 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖCBE 0 %0 Detay