|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DOĞANAY
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA TURGUT
|0
|%0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZMİ ALBAYRAK
|0
|%0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|0
|%0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ÇİĞDEM
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YILMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ ÇAKIR
|0
|%0
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA GÜR
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖCBE
|0
|%0
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