|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN SOYCAK
|0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER ÖZDEMİR
|0
|%0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ORHAN
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN MUŞMAL
|0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ DEMİRÖRS
|0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AYDIN
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ TAŞLIBEL
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZTOKLU
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT MERTCAN
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YILMAZ
|0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN DİNLER
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KOÇAK
|0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SARICAN
|0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLBAY
|0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH SUNAY
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET TOY
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN YÜKSEL
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZERDEM
|0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ KOÇ
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL KARA
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ÇENESİZ
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARABAY
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT DEMİR
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ YILMAZ
|0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SEVER
|0
|%0
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