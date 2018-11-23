Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ SELİM DEMİREL 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN SOYCAK 0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
CANER ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ORHAN 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN MUŞMAL 0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ DEMİRÖRS 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HULİSİ ALTUNKALEM 0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYDIN 0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ TAŞLIBEL 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ÖZÇELİK 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZTOKLU 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT MERTCAN 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN ÖZGÜVEN 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YILMAZ 0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN DİNLER 0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN KOÇAK 0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SARICAN 0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLBAY 0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH SUNAY 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET TOY 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
İSA GÖKHAN DUYSAK 0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN YÜKSEL 0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZERDEM 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ KOÇ 0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KEMAL KARA 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT ÇENESİZ 0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARABAY 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT DEMİR 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ YILMAZ 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SEVER 0 %0 Detay