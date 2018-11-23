Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT KARABULUT 0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
ATİMER KUTLU 0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
NERİMAN VAROL 0 %0 Detay
DOMANİÇ
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FATİH YALÇINSOY 0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SEVİN 0 %0 Detay
EMET
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HALİL KAYA 0 %0 Detay
GEDİZ
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İBRAHİM GİRGİN 0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA BORAN 0 %0 Detay
MERKEZ
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OSMAN GEZGİN 0 %0 Detay
PAZARLAR
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HALİL AKKUŞ 0 %0 Detay
SİMAV
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MUHAMMED ZAHİD GİRGİN 0 %0 Detay
ŞAPHANE
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TAVŞANLI
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ALİ KEMAL DERİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HAŞİM BACAKSIZ 0 %0 Detay
BALIKÖY
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ENGİN YAŞA 0 %0 Detay
ÇİTGÖL
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MURAT SAPMAZ 0 %0 Detay
ÇUKURCA
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CÜNEYT BOZOK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
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HÜSEYİN ÜNSAL 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
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YAKUP ÇELİK 0 %0 Detay
GÖKLER
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HASAN BATI 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OKUMUŞ 0 %0 Detay
KURUÇAY
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İHSAN ÖDEMİŞ 0 %0 Detay
KUŞU
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN SEZER 0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN AYDIN 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL TEKİN 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇAKIR 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
BERAT MERCAN 0 %0 Detay