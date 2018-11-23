|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT KARABULUT
|0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİMER KUTLU
|0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NERİMAN VAROL
|0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YALÇINSOY
|0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SEVİN
|0
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KAYA
|0
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM GİRGİN
|0
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA BORAN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN GEZGİN
|0
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AKKUŞ
|0
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|0
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL DERİN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM BACAKSIZ
|0
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN YAŞA
|0
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SAPMAZ
|0
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT BOZOK
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÜNSAL
|0
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÇELİK
|0
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BATI
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OKUMUŞ
|0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN ÖDEMİŞ
|0
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN SEZER
|0
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN AYDIN
|0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL TEKİN
|0
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAKIR
|0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|BERAT MERCAN
|0
|%0
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