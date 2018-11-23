Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAZGAN 0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
ARZU TAŞTAN 0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT ERBAKAN 0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYETULLAH GEÇEN 0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ESER 0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÇAKMAK 0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
TUHAN TUHAN 0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL OKTAY 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL AKDEMİR 0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BOYRAZ 0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN AKIN 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ASLAN 0 %0 Detay