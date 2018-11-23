|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YALÇIN ÇAPANİK
|0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN UÇAR
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN TEMEL
|0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN TÜRE
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KARA
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AKSOY
|0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL GURUR
|0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN DALKIRAN
|0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN KOCATÜRK
|0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARI
|0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DABAN
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİYE ÖZER
|0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AKAR
|0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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