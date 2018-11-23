Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BEŞİR AYANOĞLU 0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY 0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ EKTİREN 0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT AYDIN 0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN CAN 0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFEDDİN ALPSOY 0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUCİP KARDAŞ 0 %0 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET CEMİLOĞLU 0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK AFADLE 0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞDAŞ ARAZ 0 %0 Detay