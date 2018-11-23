|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH TAŞ
|0
|%0
|Detay
|
BOR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHTAP TEMELTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YENİGÜL
|0
|%0
|Detay
|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS TURGUT
|0
|%0
|Detay
|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLAY BOZ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECAT ERDEN
|0
|%0
|Detay
|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ GÖKMEN
|0
|%0
|Detay
|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DEMİRDELEN
|0
|%0
|Detay
|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUGAY ERGEN
|0
|%0
|Detay
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMRE SOYER
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜMÜŞ
|0
|%0
|Detay
|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ABALIOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖKKEŞ SERDAR KIZAR
|0
|%0
|Detay
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK AFŞAR
|0
|%0
|Detay
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS TOK
|0
|%0
|Detay
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ERTAN
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR GÜMÜŞ
|0
|%0
|Detay
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YALÇIN CANBAZ
|0
|%0
|Detay
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ ERYILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AVCI
|0
|%0
|Detay
|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL KOÇ
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER VAROL
|0
|%0
|Detay