Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
BİRAN YASA 0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKCAN 0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ GÖZYUMAN 0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK ÇİÇEK 0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SERCAN EĞİN 0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK YILDIZ 0 %0 Detay
HENDEK
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MENDERES AYVAZ 0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MURAT ÇORUHLU 0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR YAZGAN 0 %0 Detay
KOCAALİ
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RECEP ERDOĞAN 0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER BİLALOĞLU 0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH BEKİR 0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
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AHMET EMİN KURUOĞLU 0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL ÖZEN 0 %0 Detay