|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YALÇINKAYA
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH SEZEN
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DOĞAN
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EKİNCİ
|0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT ARSLAN
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT DOĞAR
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT ÖZYAVUZ
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİF DÜZME
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT ÇİFTÇİ
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN İZOL
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAKSUT ERGENE
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HADİ DİKEN
|0
|%0
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