Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YALÇINKAYA 0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH SEZEN 0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM HALİL AKCAN 0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DOĞAN 0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EKİNCİ 0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT ARSLAN 0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT DOĞAR 0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİT ÖZYAVUZ 0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
HANİF DÜZME 0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN İZOL 0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MAKSUT ERGENE 0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HADİ DİKEN 0 %0 Detay