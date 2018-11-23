Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ERGÜN KAYA 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KARA 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ŞİMŞEK 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM GÜNDÜZ 0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZAN 0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER TUGAY YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
METE ÇAĞDAŞ 0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT GÜLEN 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAŞİM ATALAY 0 %0 Detay