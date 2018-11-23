|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGÜN KAYA
|0
|%0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KARA
|0
|%0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ŞİMŞEK
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÜNDÜZ
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZAN
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METE ÇAĞDAŞ
|0
|%0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT GÜLEN
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM ATALAY
|0
|%0
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