Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇAKI 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ MANDEV 0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA PAŞAOĞLU 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH AHTİK 0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH BEZGİN 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM BEDİRHAN 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM GÜRBÜZ 0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ŞEN 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN AYDOĞDU 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA ÖZEN 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
DAĞISTAN YİLDİRİM 0 %0 Detay