|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA POLAT
|0
|%0
|Detay
|
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ERTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL SAYLAN
|0
|%0
|Detay
|
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN KAYMAK
|0
|%0
|Detay
|
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERCAN PEHLİVAN
|0
|%0
|Detay
|
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ AHMET POLAT
|0
|%0
|Detay
|
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT YILDIRIM
|0
|%0
|Detay