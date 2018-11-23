Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR KILIÇ 0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA POLAT 0 %0 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN ERTÜRK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL SAYLAN 0 %0 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN KAYMAK 0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
SERCAN PEHLİVAN 0 %0 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİ AHMET POLAT 0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT YILDIRIM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YILMAZ 0 %0 Detay