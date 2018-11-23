Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ KALYON 0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
BEYTULLAH ŞENGÖZ 0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN ÖZEN 0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN PELİTOĞLU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN POLAT 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ŞAHİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE ÖZER 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ZİYA GEÇİT 0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
FETİHAN DARICI 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ÇINAR 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ALPER ASLAN 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AÇIKEL 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT AKDENİZ 0 %0 Detay