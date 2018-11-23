Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN BAYSAL
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF ATALAY
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ SARIDERE
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETŞAFİ ERİM
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM İÇLİ
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA SÖKME
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT KILIÇ
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÖZKURT
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÇOBAN
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN DEMİRCİ
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL BULUT
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU AKÇE
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK TUTKUN
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR ZAMAN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜNCAN
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ARSLANBOĞA
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN MERMER
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK BAYRAKDAR
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK KAZANCI
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT YALÇIN
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT BOLELLİ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN MÜJDECİ
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ANAÇ
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF MANAV
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET KAPLAN
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT GÜLOĞLU
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YALÇINDAĞ
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK SEPTİOĞLU
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK SOY
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÇALIŞICI
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT AYDIN
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÇİMEN
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AZİZOĞLU
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ PARLAK
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDEMİR
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALTINÖZ
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL ARIKAN
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED AYDOĞAR
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZER
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ŞEN
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN TOPALOĞLU
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ NARİN
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇETİN
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN AYDAL
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÖSEOĞLU
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN GEZGİN
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL YILDIRIM
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE NUR GERMİR
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ATMACA
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZEDDİN ALKAN
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MELİH TATLICI
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ SÜNE
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL ÇELİK
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS TURGUT
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AĞCA
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ÇOLAK
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK GEYVELİ
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÜNEY
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT BARDAK
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|METE ÇAĞDAŞ
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KALKAN
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ TATAR
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLTEKİN ŞEN
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|LOKMAN ÖZTÜRK
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL SAYLAN
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KORKMAZ
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH SADIKSOY
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN POLAT
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ARSLAN
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ZEREN
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|