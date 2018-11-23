Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN BAYSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
NAZİF ATALAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ SARIDERE
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMETŞAFİ ERİM
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM İÇLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA SÖKME
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT KILIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÖZKURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ÇOBAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN DEMİRCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAL BULUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
TANJU AKÇE
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK TUTKUN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR ZAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜNCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER ARSLANBOĞA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZİYA BUYANKARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
CELALETTİN MERMER
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK BAYRAKDAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK KAZANCI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT YALÇIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİT BOLELLİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
SELMAN MÜJDECİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ANAÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAZİF MANAV
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET KAPLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT GÜLOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YALÇINDAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK SEPTİOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAFAK SOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ÇALIŞICI
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÇİMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AZİZOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ PARLAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ERDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALTINÖZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL ARIKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED AYDOĞAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZER
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ŞEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
METİN TOPALOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÖZKIRIŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ TEKİNAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKAİ NARİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAAN KILIÇOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN AYDAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÖSEOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN GEZGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL YILDIRIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE NUR GERMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ATMACA
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
İZZEDDİN ALKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MELİH TATLICI
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ SÜNE
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS TURGUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM AĞCA
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ÇOLAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK GEYVELİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM GÜNEY
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT BARDAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
METE ÇAĞDAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KALKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KASIM GÜLPINAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ TATAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FİLTEKİN ŞEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED BAKİ GÜZEY
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
LOKMAN ÖZTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL SAYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KORKMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH SADIKSOY
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN POLAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ZEREN
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0