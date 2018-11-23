|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SELVİ
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTLU ÇEKİÇ
|0
|%0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NAFİZ BAYER
|0
|%0
|Detay
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM İLBAY
|0
|%0
|Detay
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ERGİŞİ
|0
|%0
|Detay
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DOĞAN
|0
|%0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT KARADAVUT
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ARSLAN
|0
|%0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ERDOĞAN
|0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|0
|%0
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÇELİK
|0
|%0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|0
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ FATİH CANATAN
|0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AĞAOĞLU
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN
|0
|%0
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR BEKDUR
|0
|%0
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAŞOL
|0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA ÖNSOY
|0
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇELİK
|0
|%0
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DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA UZAR
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|LOMEN BAL
|0
|%0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN KARTAL
|0
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK ŞAHİNER
|0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YÜCESOY
|0
|%0
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TOKAT
|0
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MERMERTAŞ
|0
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA TÜRKBEN
|0
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÜVENÇ
|0
|%0
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SENEM DEĞERLİ
|0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERSUNGUR
|0
|%0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN ÜNAL
|0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA BARUT
|0
|%0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKŞEN KORKMAZ
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ŞENER
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇAĞLAYAN
|0
|%0
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