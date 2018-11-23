Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT SELVİ 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUTLU ÇEKİÇ 0 %0 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
NAFİZ BAYER 0 %0 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM İLBAY 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ERGİŞİ 0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH DOĞAN 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT KARADAVUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ARSLAN 0 %0 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ERDOĞAN 0 %0 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN DURMUŞ 0 %0 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÇELİK 0 %0 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ ŞAHİN 0 %0 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ FATİH CANATAN 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AĞAOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
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ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR BEKDUR 0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAŞOL 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA ÖNSOY 0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇELİK 0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
İSA UZAR 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
LOMEN BAL 0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN KARTAL 0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
TEVFİK ŞAHİNER 0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN YÜCESOY 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN TOKAT 0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MERMERTAŞ 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA TÜRKBEN 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÜVENÇ 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
SENEM DEĞERLİ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ERSUNGUR 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN ÜNAL 0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA BARUT 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKŞEN KORKMAZ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE ŞENER 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÇAĞLAYAN 0 %0 Detay