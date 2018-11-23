Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AYHAN 0 %0 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ALDEMİR 0 %0 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KURUBAŞ 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE KARAARSLAN 0 %0 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ARDUÇ 0 %0 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AŞKAR 0 %0 Detay
KOZLU
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BİLAL KORKMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ZEREN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DORUK 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AKGÜL 0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL TOPTAN 0 %0 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR ELİBAŞ 0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR AKDOĞAN 0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ORUÇ 0 %0 Detay
GELİK
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BARIŞ CAYMAZ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
BEHÇET AÇAR 0 %0 Detay
GÜMELİ
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KANDİLLİ
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RECEP BARIŞ ŞEN 0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN BAKIR 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
CUMHUR KARAYEL 0 %0 Detay
MUSLU
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ERCAN GÖNÜLTAŞ 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
TARIK TOPALOĞLU 0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT TÜRKOĞLU 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT KATIRCI 0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN YILMAZ 0 %0 Detay