|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AYHAN
|0
|%0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ALDEMİR
|0
|%0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP KURUBAŞ
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KARAARSLAN
|0
|%0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ARDUÇ
|0
|%0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AŞKAR
|0
|%0
|Detay
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL KORKMAZ
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ZEREN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DORUK
|0
|%0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKGÜL
|0
|%0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL TOPTAN
|0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR ELİBAŞ
|0
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR AKDOĞAN
|0
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ORUÇ
|0
|%0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ CAYMAZ
|0
|%0
|Detay
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHÇET AÇAR
|0
|%0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP BARIŞ ŞEN
|0
|%0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN BAKIR
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR KARAYEL
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN GÖNÜLTAŞ
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK TOPALOĞLU
|0
|%0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT TÜRKOĞLU
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT KATIRCI
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN YILMAZ
|0
|%0
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