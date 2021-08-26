|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÖZDAMAR
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MERTCAN POSTALCIOĞLU
|0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR BİRCAN
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT EROĞLU
|0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ŞANLI
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA MUHAMMET KARAHAN
|0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK DEMİR
|0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURATHAN ÇINAR
|0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH SÖNMEZ
|0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CENK SARIKOÇ
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN GÜNDÜZ
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLI DALGIÇ
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ÇAKMAR
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURKAHAN İNGEÇ
|0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İNGEÇ
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAPLAN
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADETTİN DALGIÇ
|0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOKMAN
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇINAR
|0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
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DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KILINÇ
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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