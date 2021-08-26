Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA VURGUN 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
RİFAT UZ 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
BAHAR YILMAZ UZ 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TİRYAKİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NEVİN YÜCE 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET KESKİNKILIÇ 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN UZ 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL DİNÇ 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÇEVİK 0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF EMRE KONUKCU 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMHUR DOĞANGÜL 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AŞILIOĞLU 0 %0 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN BİLEN 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KOYUNCU 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN SARIGÜL 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN COŞAR 0 %0 Detay