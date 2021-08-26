|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA VURGUN
|0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|RİFAT UZ
|0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHAR YILMAZ UZ
|0
|%0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TİRYAKİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVİN YÜCE
|0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET KESKİNKILIÇ
|0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES ÖZDEMİR
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN UZ
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL DİNÇ
|0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇEVİK
|0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF EMRE KONUKCU
|0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DEMİRTAŞ
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR DOĞANGÜL
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AŞILIOĞLU
|0
|%0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN BİLEN
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KOYUNCU
|0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN SARIGÜL
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN COŞAR
|0
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