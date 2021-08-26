|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADER KUYUMCU
|0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT YAVUZDEMİR
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT USTABAŞ
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLAY OKUYAN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AKTAN
|0
|%0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN UZUN
|0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN CAN BİLGİN
|0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK KALELİ
|0
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