|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN TULGAN
|0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN KILIÇ
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN HARUN TUT
|0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFER AKI
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ERALP
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY BAYRAK
|0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED NECMİ DEMİRTAŞ
|0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY EREN YILMAZ
|0
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