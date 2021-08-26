Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN TULGAN 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN KILIÇ 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN HARUN TUT 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
SEFER AKI 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR ERALP 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY BAYRAK 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED NECMİ DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
KUBİLAY EREN YILMAZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT YILDIRIM 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay