|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DÖLEK
|0
|%0
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAKİP DÖLEK
|0
|%0
|Detay
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAYKAL
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DERVİŞ UÇAR
|0
|%0
|Detay
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURGÜL ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA DÖLEK
|0
|%0
|Detay
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EFE NUREL
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KARLI
|0
|%0
|Detay
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAYIK
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET EMRE TÜRKSOY
|0
|%0
|Detay