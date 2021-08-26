Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT ARIKAN 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ŞIĞVA 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR AKSUNGUR 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KOCAKAFA 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YASİN ORHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET VOLKAN MORAN 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
VEHBİ ERTÜRK 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞRAN SAVRAN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SOLAK 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHİ ARSLAN 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KARAYOL 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT BEDİR GİDİŞ 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMRAN VEZİR 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN İNCEDAYI 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF EREN ÇETİN 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TERCAN 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH AKGÖREN 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS BEYTEMİR 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARCI 0 %0 Detay