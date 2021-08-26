|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT ARIKAN
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR AKSUNGUR
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KOCAKAFA
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YASİN ORHAN
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET VOLKAN MORAN
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHBİ ERTÜRK
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞRAN SAVRAN
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN SOLAK
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHİ ARSLAN
|0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KARAYOL
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT BEDİR GİDİŞ
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMRAN VEZİR
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN İNCEDAYI
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF EREN ÇETİN
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TERCAN
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AKGÖREN
|0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS BEYTEMİR
|0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARCI
|0
|%0
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