|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TOSUN
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK GÜNDÜZ
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKTAŞ
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YILDIRAN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ULUARABACI
|0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KOÇAK
|0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR BAHAR
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL GÖBEKLİ
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM DORUK
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ÜNSAL
|0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM ARSLANGİRAY
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTLU TEKİN
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK BAYRAÇ
|0
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