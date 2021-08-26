Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
RABİA SEÇKİN 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NİLGÜN BALCI 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHMERAN ŞEKER 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
YAĞMUR ALBAYRAM 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇAPKUR 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL YILDIZ 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
ERMAN EBÇEM 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BURAK ATEŞ 0 %0 Detay