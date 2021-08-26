Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN YILMAZ 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL AKKOÇAK 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BURAK GÜRBÜZ 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM YALÇIN 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAVALLI 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP AŞIK 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ KIRGIN 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAN YILDIRIMHAN 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KADAYIF 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH SAVAŞLI 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ YILDIZ 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ EMRE GÖKAL 0 %0 Detay