|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER GÜLEBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI FİLİK
|0
|%0
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|0
|%0
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN GÜRPINAR
|0
|%0
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI KADİR
|0
|%0
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|KORAY TOPÇU
|0
|%0
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|0
|%0
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YAZICI
|0
|%0
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUGAY KAZAK
|0
|%0
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS KILIÇASLAN
|0
|%0
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ERDEM
|0
|%0
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|0
|%0
|Detay