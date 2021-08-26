Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER GÜLEBAŞ 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
HACI FİLİK 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR KALEÖZÜ 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
SELMAN GÜRPINAR 0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
HACI KADİR 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
KORAY TOPÇU 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH SERDAR ÖNÜR 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP YAZICI 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
TUGAY KAZAK 0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS KILIÇASLAN 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ERDEM 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ERBAĞCI 0 %0 Detay