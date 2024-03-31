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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:34
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    Zafer Partisi

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
Zafer Partisi TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

MEHMET ZAKİR GÖKSEVER

Mehmet Zakir Göksever
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : MANİSA / ALAŞEHİR
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı