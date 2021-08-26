Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN DURUŞ 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM SÖYLEMEZOĞLU 0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT GÖKTEKİN 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURTULAN 0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
TİMUÇİN GÜVEN 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAZAL YAKA 0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
BERKANT ÇELİK 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MUHAMMET ÇABUK 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
CEREN BİLİR 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA 0 %0 Detay