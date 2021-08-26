|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN DURUŞ
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT GÖKTEKİN
|0
|%0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURTULAN
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|TİMUÇİN GÜVEN
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZAL YAKA
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKANT ÇELİK
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEREN BİLİR
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|0
|%0
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