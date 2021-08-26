|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHİME CANSU ÇELİK
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER KARAKOYUNLU
|0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAT TÜRKATA
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞRA ÖĞÜN
|0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KORKMAZ
|0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EFKAN FİLİZ
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|HADİCE ATBİNİCİ
|0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ASENA GÖKÇE BENK
|0
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