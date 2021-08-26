Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
RAHİME CANSU ÇELİK 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER KARAKOYUNLU 0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAT TÜRKATA 0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞRA ÖĞÜN 0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KORKMAZ 0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET EFKAN FİLİZ 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
HADİCE ATBİNİCİ 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
CEVRİYE YAVUZ DOĞAN 0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
ASENA GÖKÇE BENK 0 %0 Detay