Sustalı Ceylan ilk bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00’de atv’de

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir... Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir... Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır... Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?