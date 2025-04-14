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Sustalı Ceylan
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14 Nisan 2025, Pazartesi 20:00

Sustalı Ceylan 2. Bölüm Tekrarı

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"Evladıma bunu yapanları öldürmeden yaşayamam!"

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder. Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

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