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Türkiye Kupası Haberler Fırtına, Kayseri’ye avantajlı gidiyor: Trabzonspor 1-0 Kayserispor

Fırtına, Kayseri’ye avantajlı gidiyor: Trabzonspor 1-0 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasıyla başladı. Trabzonspor sahasında, Kayserispor’u Andreas Cornelius’un 87. dakikada attığı tek golle devirdi.

Giriş: 20 Nisan 2022, Çarşamba 15:46 Güncelleme: 20 Nisan 2022, Çarşamba 15:47

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip, Kayseri'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir sonuç aldı.

Spor Toto Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa koşan Trabzonspor, iyi performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Karadeniz ekibi, sahasında Kayserispor'u yenerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

Abdullah Avcı ve Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklamaları

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Mutlu sona az kaldı" sözlerini kullanırken Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maçı bireysel hatayla kaybettiklerini vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalisti belirleyecek olan Kayserispor – Trabzonspor rövanş maçı, 10 Mayıs Salı akşamı Kayseri'de oynanacak.

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