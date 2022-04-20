Fırtına, Kayseri’ye avantajlı gidiyor: Trabzonspor 1-0 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip, Kayseri'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir sonuç aldı.

Spor Toto Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa koşan Trabzonspor, iyi performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Karadeniz ekibi, sahasında Kayserispor'u yenerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

Abdullah Avcı ve Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklamaları

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Mutlu sona az kaldı" sözlerini kullanırken Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maçı bireysel hatayla kaybettiklerini vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalisti belirleyecek olan Kayserispor – Trabzonspor rövanş maçı, 10 Mayıs Salı akşamı Kayseri'de oynanacak.