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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Kayserispor'la, Sivasspor ise Alanyaspor'la eşleşti.

Giriş: 20 Nisan 2022, Çarşamba 17:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un rakibi Yukatel Kayserispor olurken Sivasspor ise Alanyaspor'la eşleşti.

Trabzonspor – Yukatel Kayserispor eşleşmesinde ilk maç 19 Nisan Salı akşamı Trabzon'da oynanacak. Sivasspor ise 20 Nisan Çarşamba akşamı Alanyaspor'u konuk edecek.

Yarı finale nasıl geldiler?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, çeyrek finalde Antalyaspor'u elemişti. Karadeniz temsilcisinin rakibi Yukatel Kayserispor ise yarı final yolunda güçlü rakibi Beşiktaş'ı devirmişti.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Sivasspor, VavaCars Karagürümrük'ü elerken Alanyaspor, Gaziantep FK'yi geçmişti.

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