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Turkcell Süper Kupa
VİDEOLAR Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te atv'de!

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te atv'de!

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2023, 19:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 20 Aralık 2023 Çarşamba, 22:53

2023 Süper Kupa heyecanı atv'de yaşanıyor! Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle yılın son kupası sahibini buluyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te atv'de!

2023 Süper Kupa heyecanı atv'de yaşanıyor! Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle yılın son kupası sahibini buluyor.

İstanbul'un iki devi Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor, muhteşem derbi atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor. 2023 Süper Kupa'nın sahibi kim olacak? Kupaya uzanan takım Galatasaray mı olacak, Fenerbahçe mi? Nefes kesecek derbi mücadelesi 29 Aralık Cuma 20.45'te atv'de!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyen Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa mücadelesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Al-Awwal Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev derbi milyonları ekran başına kilitleyecek.

Trendyol Süper Lig'de zirveyi zorlayan iki takımın mücadelesinde Turkcell Süper Kupa sahibini bulacak. GS - FB Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te atv'den canlı yayınla ekrana gelecek.

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