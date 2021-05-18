Esra Erol'da tüyler ürperten olay!

Yaşar Hanım, çocuğunu kabul etmeyen Osman Bey için herkesi şaşırtan iddialarda bulundu. Öksüz, Osman Bey'in çocuğunu öldürmek için kendisini aracıyla ezmeye çalıştığını söyledi.

"4 aylık hamileyken beni öldürmek istedi!"

Çok yorucu bir hayat geçirdiğini, boşanma aşamasında Osman Ermiş ile tanıştığını anlatan Öksüz, ailesinin yanına gidemediği için bir evim olsun düşüncesiyle Osman Bey ile görüştüğünü dile getirdi. Yaşar Hanım, Osman Bey ile dini nikahlı evlilik yaptıklarını, bir kızı olduğunu Osman Bey'in de bunu bildiğini ama çocuğunu kabul etmediğine değindi. Evladının eski eşinin üzerine kayıtlı olduğunu söyleyen genç kadın, 4 aylık hamile iken, Osman Bey'in kendisini öldürmek için üzerine araba sürdüğünü sonra da İstabul'a kaçtığını öne sürdü.

"Kameralar koyup görüntülerimizi çekti!"

Çocuğunu aldıramadığını söyleyen Yaşar Hanım, kızının baba adının Osman olması gerektiğinin altını çizdi..Öksüz: "Osman evindeki lambalaın evine kameralar koyup görüntülerimizi çekti iddiasıyla herkesi şaşkına çevirdi. atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da özel videolarına ulaşmak için tıklayın