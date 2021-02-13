Fatih öğretmen küresel çevre soruna dikkat çekti

Akıncı'nın Fatih'inden yüreklendiren konuşma atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisi, aksiyonun yanı sıra duygu dolu sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Fatih karakterinin yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına yaptığı motivasyon konuşması anlamlı içeriğiyle oldukça dikkat çekti.