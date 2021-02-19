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atv Ana Haber 19 Şubat, Cuma 19:00

atv Ana Haber 19 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile canlı bağlanarak önemli mesajlar verdi. Kadınların siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgularken satır aralarında CHP'yi eleştirdi. Parti içindeki istismar haberlerini hatırlattı.

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 9 HDP'li milletvekili hakkında terör eylemleri yüzünden dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.

Alevlere teslim olan evden kendini dışarıya attı ama yapay kalbinin pilleri ve şarj cihazı içeride kalmıştı. Kalp pilinin bitmesine sadece 2 saat vardı. Zamana karşı yarış kıl payıyla kazanıldı.

Esnafın korkulu rüyası olan çete, kendilerine "Muşlu Uçkanlar" adını vermişti. Bir çok ilçede dükkan sahiplerini canından bezdirmişti. Yaptıkları ise haraca bağlayıp tefecilikle milletin elinde avucunda ne varsa almaktı ama tatlı hayat uzun sürmedi.

Huysuz Virjin karakterine uzun yıllar hayat veren Seyfi Dursunoğlu "Cenazemi bile kaldıramazlar" dedi. Ama yeğenleri vasiyete itiraz etti.

olandırıcıların son hedefi bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan annelerdi. İnternet üzerinden 2. el eşya almak istediler. Satıcıyla mesajlaşırken şüphelendikleri bir şey olmadı. Ta ki buluşma anına kadar