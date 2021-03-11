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11 Mart, Perşembe 19:00
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atv Ana Haber 11 Mart, Perşembe 19:00

atv Ana Haber 11 Mart 2021

Bir yıl oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut verdi. Koca, "Kabus 2021'de devam etmeyecek" dedi.

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Reform paketinde ne var?

İş dünyası ile istişareler yapıldı. MHP'nin görüşleri de alındı. Ekonomi reform paketi hazır hale getirildi. Ayrıntılar Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Polisi ezmeye çalıştılar

Görüntüler bir macera filminden değil. Polis araçta uyuşturucu kullandığını tespit ettiği gençleri durdurmak isterken az daha canlarından olacaktı.

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Böyle eş işkencesi görülmedi

2 çocuk annesi genç bir kadın. Yıllarca şiddetin her türlüsünü gördü.. Tek bir cümlesi var "Ölmek istemiyorum"

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Sırlarla dolu ölüme tutuklama / İntihar mı cinayet mi?

Sevcan Demir 2 gün önce evinin 4. Katından düşmüş hayatını kaybetmişti. Sırlarla dolu ölümün ardından acılı annenin polise "Kızımın katili sevgilisi" dediği ortaya çıktı. Katil zanlısı o sevgili tutuklandı.

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Günlerdir kayıptı, ölü bulundu

3 çocuk babası Adem Bozkurt, geçen hafta kaybolmuştu. Ailesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ve Bozkurt'un cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.

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