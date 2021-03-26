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atv Ana Haber 29 Mart, Pazartesi 19:00

atv Ana Haber 29 Mart 2021

Su kanunu geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda önemli mesajlar verdi. "Suyu korumak vatanı korumakla eş değerdir" dedi. Ardından Meclis'te hazırlıkları süren su kanunundan bahsetti.

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"Aşı eleştirisi" gafla bitti

İYİ Parti vekili Aytun Çıray, Tıp Fakültesi mezunu. İç hastalıkları uzmanı. Çıray, Türkiye'nin aşı politikasını eleştireyim derken büyük bir gafa imza attı.

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Aşı için gönüllü aranıyor

Korona virüs aşısı yakın gelecekte çocuklara da uygulanacak. Tüm hazırlıklar tamam. Sıra gönüllülerde.

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Köpeği tekmeledi, uyaranı dövdü

İddiaya göre, sokak köpeğine tekme attı diye uyarıldı, kendisini uyaran komşularına saldırdı.

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Dişçiye gitti, felçli döndü

42 yaşındaki Yeliz Demirli'nin hayatı damağındaki ağrı için gittiği diş hastanesinde karardı.

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Kilosu 96 bin liraya bal olur mu?

Deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte. Mağaradan çıkarılıyor. Kilosu 96 bin lira. #haber #gündem #pazartesi