atv Ana Haber 30 Mart 2021
Vakalar patladı, kısıtlamalar geri geldi
Vakalar patladı, kısıtlamalar geri geldi. Ramazan yaklaşıyor. Teravih namazı camide mi kılınacak? Ramazan için alınan kararlar neler? İşte detaylar…
**
Erdoğan'dan dünyaya aşı çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'e seslendi. Korona mücadelenin temeli olan aşı için çok önemli bir çağrı yaptı.
**
Vicdansızlığın böylesi / Hırsızlar yardıma da göz dikti
Bir yardım derneği bodrum katında yalnız yaşayan kadına buzdolabı hediye etmişti. Gözü dönmüş hırsızlar onu da çaldı.
**
Emekli hostese çirkin tuzak
Evlilik hayali kurduğu erkek arkadaşına 3 yıl boyunca borç para verdi. Ancak ilişki öyle bir boyuta geldi ki hem parasından oldu hem de evlilik hayali suya düştü.
**
Bahar Candan'ı sevgilisi darp etti
Katıldığı moda programıyla tanınan Bahar Candan hastanelik oldu. Yüzüne 10 dikiş atıldı. Yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.
**
Öde Öde bitmeyen borç
Tefecilerin ağına düştüler, ellerindeki tüm gayrimenkulleri kaybettiler. Borç ödense de ödenmese de tefecilerden kurtulmak mümkün olmuyor.