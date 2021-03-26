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30 Mart, Salı 19:00
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atv Ana Haber 30 Mart, Salı 19:00

atv Ana Haber 30 Mart 2021

Vakalar patladı, kısıtlamalar geri geldi

Vakalar patladı, kısıtlamalar geri geldi. Ramazan yaklaşıyor. Teravih namazı camide mi kılınacak? Ramazan için alınan kararlar neler? İşte detaylar…

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Erdoğan'dan dünyaya aşı çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'e seslendi. Korona mücadelenin temeli olan aşı için çok önemli bir çağrı yaptı.

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Vicdansızlığın böylesi / Hırsızlar yardıma da göz dikti

Bir yardım derneği bodrum katında yalnız yaşayan kadına buzdolabı hediye etmişti. Gözü dönmüş hırsızlar onu da çaldı.

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Emekli hostese çirkin tuzak

Evlilik hayali kurduğu erkek arkadaşına 3 yıl boyunca borç para verdi. Ancak ilişki öyle bir boyuta geldi ki hem parasından oldu hem de evlilik hayali suya düştü.

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Bahar Candan'ı sevgilisi darp etti

Katıldığı moda programıyla tanınan Bahar Candan hastanelik oldu. Yüzüne 10 dikiş atıldı. Yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.

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Öde Öde bitmeyen borç

Tefecilerin ağına düştüler, ellerindeki tüm gayrimenkulleri kaybettiler. Borç ödense de ödenmese de tefecilerden kurtulmak mümkün olmuyor.

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