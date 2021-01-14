273 milyon dolarlık unutkanlık!

Dünya bu unutkanlığı konuşuyor…

Bir kasada, 2 milyar Türk lirası tutuyor olsanız, şifresini unutur musunuz? Bu soruya herkesin cevabı aynı, ama bu söylediğimiz şey gerçek oldu. 10 yıl önce, 28 bin dolarlık kripto parası, zaman içinde değerlenen bir yazılımcı, 273 milyon dolar eden dijital cüzdanına ulaşmak isteyince fark etti gerçeği. Şifreyi hatırlamıyordu. İşin kötüsü, "Şifremi unuttum" gibi bir seçenek de yok. Yani tek yol, şifreyi hatırlamak. Kötü haberse şimdi geliyor: talihsiz milyonerin, 10 hakkından 8'i gitti.