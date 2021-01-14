atv'ye ödül yağdı!

Yılın dizisi Hercai, yılın erkek oyuncusu Kuruluş Osman’daki rolü ile Burak Özçivit ve yılın en iyi yarışması da "Kim Milyoner Olmak İster?" oldu...

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Medya Oscar'ları Ödül Töreni'nde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı... 13.01.2021 Çarşamba akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene atv, ödül alan üç yapımıyla damgasını vurdu... Yılın dizisi Hercai, yılın erkek oyuncusu Kuruluş Osman'daki 'Osman Bey' rolü ile Burak Özçivit ve yılın en iyi yarışması da "Kim Milyoner Olmak İster?" oldu...