Aynı gün 5 kişiyi taciz etmişti.

Çanakkale sapığını yakalandı.

Şimdi izleyeceğiniz haberin başrolündeki isim için kullanılabilecek en hafif tabir bu; "sapık". Çirkin amacına ulaşmak için, bir de çirkin plan yaptı. Yağmurlu bir günü seçti. Kapüşonunu rahatça kapatacak, kameralar olsa bile, yüzü görünmeyecekti. Planladığı gibi yaptı. Sokağa çıktı, aynı gün içinde, 5 kişiyi birden taciz etti. Üstelik içlerinden biri daha çocuktu ve tıpkı planladığı gibi, kamera kayıtlarında yüzünü seçebilmek mümkün olmadı. Ama polis o sapığı buldu.