Başörtüsüne hakarete soruşturma!

HSK'dan da sert bir açıklama geldi.

CHP'li Fikri Sağlar, artık geride bırakıldığı düşünülen fikriyatın bir yansıması olarak "başörtülü hâkimler" için bazı cümleler sarf etmişti. Ve o sözler yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'ndan da sert bir açıklama geldi. Tabii mesele, CHP cephesinde de farklı yankılandı. Fikri Sağlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da bayrak açtı; "Kemal Bey benden kurtulmak istiyor ama kurtulamaz" dedi. Tartışmaya İlhan Kesici de katıldı.