Cinayet mi, intihar mı?

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat alkan, Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünü yorumladı.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümündeki gizem henüz kalkmadı, çünkü soruşturma çok yeni. Ama bu esrarengiz tanımının arkasına, kafa karıştıran, daha doğrusu mantığa sığmayan birçok soru eklendi. Genç kadın cansız bulunduğunda, sandelyede, elleri arkadan kelepçeli, başında da bir poşet vardı. İlk akla gelen haliyle cinayet oldu. Ama polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. Çünkü, Ukrayna'da bu yöntemle kayıtlara geçmiş, birçok intihar vakası var. Peki "Bir insan kendi başına bunu nasıl yapar?" Bu sorunun yanıtını adli tıp uzmanları verdi. Cinayet ihtimalini daha güçlü görseler de, intiharı işaret eden bir detay daha çıktı ortaya. Kafalar yine karıştı.